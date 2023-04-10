Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Новые типовые учебные программы разработали для колледжей в Казахстане

    10 Апреля 2023, 12:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября текущего года в колледжах будут внедрены новые типовые учебные программы по шести направлениям и 16 дисциплинам. В их числе педагогическое, социально-экономическое, технико-технологическое, художественно-технологическое, аграрно-технологическое, общественно-гуманитарное направления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минпросвещения РК.

    В новых типовых учебных программах предусмотрена возможность изменять количество часов и содержание тем до 25% с учетом требований работодателей и региональных особенностей.

    «Для повышения интереса обучающихся к будущей профессии в учебных программах общеобразовательных дисциплин учитывается профильная направленность, которая позволяет повысить мотивацию у обучающихся и обеспечит опережающий вход в выбранную специальность. Способствует развитию профессионально-познавательного интереса к будущей профессии. Например, при изучении темы «Объёмы» занятие возможно провести в мастерской, где с преподавателем специальных дисциплин рассматривается двигатель. Педагог показывает, как он работает, затем вместе со студентами рассматривают чертёж двигателя и остальных элементов, таких как камера сгорания, поршень, цилиндр, литраж и степень сжатия. Для специалиста эти знания являются важными, а их получение возможно при изучении математики», - пояснил директор департамента технического и профессионального образования Ернат Жунусов.
    Отметим, 80% поступающих в колледжи – выпускники 9 классов, которые в первый год обучения изучают общеобразовательные дисциплины. Если ранее колледжи основывались на типовые учебные программы общего среднего образования, то теперь у студентов появится возможность изучать предметы на практических занятиях, ориентированных на выбранную специальность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Глава государства провел второе заседание Национального курултая