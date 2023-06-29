Новые тарифы на электроэнергию утвердили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области утверждены новые тарифы на услуги по передаче электроэнергии. Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Актюбинской области Ерлан Дуйсен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Е.Дуйсена, в департамент была подана заявка от ТОО «Энергосистема» на утверждение нового тарифа и инвестиционной программы. Основной причиной подачи заявки послужило увеличение заработной платы персонала, суммы инвестиционной программы и стратегического товара. Эти причины являются основанием для увеличения тарифа согласно изменениям, внесенным в закон о субъектах естественных монополий.

«Проекты тарифов на услуги по передаче электрической энергии с которыми вышло ТОО «Энергосистема» составили 9,27 тенге/кВтч без НДС, что выше действующего тарифа на 2,05 тенге. ДКРЕМ тщательно проанализировав заявку субъекта-монополиста, с учетом высказанных мнений и предложений на публичных слушаниях, принял решение утвердить тарифы в размере 8,8 тенге/кВтч без НДС, где кооректировка от действующего тарифа составила 1,58 тенге», - сказал Ерлан Дуйсен.

В рамках утвержденных тарифов совместно с компетентным органом инвестиционная программа предприятия с 1 июля 2023 года была увеличена на 955 млн тенге. В целом на 2023 год сумма инвестиции составила 1,6 млрд тенге, а в общей сложности на период действия тарифа сумма инвестиционной программы была увеличена на 12,4 млрд тенге и составила 17 млрд тенге на период 2021-2025 года. На 2023-2025 годы предусмотрен ремонт 995,09 км сетей.

Утвержденная инвестиционная программа в сфере передачи электрической энергии предусматривает мероприятия, направленные на расширение, модернизацию, реконструкцию, обновлению действующих активов, которые приведут к снижению износа сетей и нормативных технических потерь.

Так, к примеру, в ходе реализации инвестиционной программы до конца 2025 года ожидается снижение износа сетей до 69,3%, снижение составит 6,2% за 3 года. Также ожидается снижения уровня нормативных технческих потерь на 0,06%.

Изменение тарифа предусматривает пересмотр заработной платы персоналу ТОО «Энергосистема» в сторону увеличения на 45% по сравнению с прошлым годом. По словам Е.Дуйсена, уже с 1 июля зарплата сотрудников ТОО в среднем составит 223 тысячи тенге. Данная мера позволит не допустить отток квалифицированных кадров из отрасли, что также немаловажно для предоставления качественных и надежных услуг в сфере передачи электрической энергии.