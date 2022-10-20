Новые тарифы для стимулирования водосбережения в АПК установят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До 2025 года планируется оцифровать водоучет на 212 каналах. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году оцифровано 23 канала, в этом году – 89 каналов. В целом ожидается, что в результате выполнения указанных мер перерасход воды снизится на 1,2 км3», - сказал Сериккали Брекешев.

Глава Минэкологии также отметил, что Национальным проектом по развитию АПК к 2025 году предусмотрено увеличение площади земель с применением водосберегающих технологий с 265 до 450 тыс. га.

В промышленности, за счет увеличения объемов оборотного и/или повторного водоснабжения объем забора свежей воды будет сокращен на 1,3 км3.

«Также для экономии воды акцент будет сделан на необходимости установки тарифов, стимулирующих внедрение водосберегающих технологий. Тариф должен отражать экономическую ценность и побуждать рационально ее использовать», - резюмировал министр.

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