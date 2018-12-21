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Новые станции скорой помощи открыли в Шымкенте

21 Декабря 2018 14:05 231
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Новые станции скорой помощи открыли в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте открыли три станции скорой помощи. На торжественном мероприятии, прошедшем в микрорайонах Акжайык, Айкап и населенном пункте Карабастау, участвовал глава управления здравоохранения города Шымкента Нурлан Касымов. А также он ознакомился с работой станций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Планируется, что в станции микрорайона Акжайык 150 тысячам жителям  будут оказывать помощь 10 бригад. Рабочие кабинеты оснащены современным оборудованием. Действуют диспетчерские и фельдшерские кабинеты, аптечный склад и комната для отдыха сотрудников. Специалисты могут определить адрес пациента с помощью Интернета и ознакомиться с его диагнозом.

Отметим, необходимость в трех станциях в этих районах выявили специалисты, разбиравшие пожелания и жалобы местных жителей. Предполагается, что с помощью этих станций можно сократить время приезда машины скорой помощи. На сегодня в городе оказывает услуги 81 бригада. Однако, согласно установленным требованиям, в городе-миллионнике число бригад должно достигать 100. Глава управления здравоохранения Нурлан Касымов отметил, что в целях улучшения качества скорой помощи был подписан меморандум с турецкими предпринимателями. В рамках документа в предстоящем году будут доставлены 100 машин скорой помощи.

Автор: Айнур Акбаева

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Акимат, Здравоохранение, Шымкент,
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