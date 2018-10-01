Новые стандарты позитивно повлияют на полицию - начальник ДВД Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Послание Президента Н. Назарбаева народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» отражает актуальные потребности и проблемы общества, предлагает эффективные пути их решения, заявил в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» начальник ДВД Жамбылской области Арман Оразалиев.

«Безопасность - неотъемлемая часть качества жизни граждан, - сказал глава жамбылского гарнизона. - И наш Президент, выступив с ежегодным Посланием народу Казахстана, провел обзор ситуации в стране и выдвинул новые задачи. Нынешнее Послание Главы государства является отражением актуальных потребностей и проблем нашего общества, при этом предлагает выверенные и эффективные пути их решения».

А. Оразалиев напомнил, что Лидер нации подчеркнул в своем ежегодном Послании тот факт, что за годы Независимости проделана большая работа, создано современное прогрессивное государство с динамично развивающейся экономикой, обеспечены мир и общественное согласие, проведены структурные, конституционные и политические реформы. Определенных успехов Казахстан добился и в социально-экономической сфере, отметил спикер. Гражданский мир, межнациональное и межконфессиональное согласие продолжают оставаться нашей главной ценностью нашего общества. Мы с успехом преодолеваем последствия мирового кризиса, набирая темпы экономического роста. Видны достижения в области борьбы с коррупцией, улучшения инвестиционного климата, трудоустройства, повышения уровня жизни населения, жилья и других сферах. Но еще многое предстоит сделать для достижения стратегической цели - к 2050 году войти в число 30 развитых стран мира. И сегодня Казахстан готов к решению новых задач.

«В каждом своем послании Президент особое внимание уделяет улучшению социального положения и качества жизни народа. На этот раз он отдельной строкой отметил вопросы безопасности, являющейся неотъемлемой частью качества жизни наших граждан. Для их решения Глава государства инициирует начало глубоких и качественных преобразований в работе правоохранительных органов, Правительству совместно с Администрацией Президента поручено принять «Дорожную карту по модернизации органов внутренних дел», а старт реформам должен быть дан уже с 1 января 2019 года».

Собеседник считает, что вполне своевременно и актуально предложение Елбасы по избавлению полиции от несвойственных ей функций, чтобы при этом высвобождающиеся средства направить на повышение зарплат полицейских, решение их жилищных и иных социальных вопросов.

«Новые стандарты службы полицейского и изменение системы карьерного продвижения, а также подготовки и отбора кадров через полицейские академии окажут позитивное влияние на работу правоохранительных органов в целом. Главным критерием работы полиции является уровень доверия к ней со стороны граждан. Создание комфортных условий в городских и районных органах внутренних дел для приема граждан по принципу ЦОНов, а также обеспечение всех городов Казахстана системами мониторинга общественной безопасности должны повысить уровень доверия со стороны общества и чувство безопасности у населения», - рассказал Арман Оразалиев.

По его мнению, заслуживают пристального внимания инициативы Президента по дальнейшей модернизации судебной системы, повышению эффективности деятельности государственных органов, активизации мер по борьбе с коррупцией, усилению механизма контроля проведения реформ.

«Изложенные в Послании критерии долгосрочного развития страны должны стать эффективным инструментом дальнейшей модернизации казахстанского общества и укрепления экономики», - резюмировал Арман Оразалиев.