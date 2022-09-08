Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Новые стандарты оценки при строительстве автодорог будут применять в Казахстане

    8 Сентября 2022, 22:12

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 7-9 сентября в Актау проходит Дорожный конгресс с участием крупных государственных и частных компаний Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, представителей профильных министерств, ассоциаций, производителей и поставщиков битумов, полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), щебня и оборудования. Мероприятие организовано компанией 3K Events. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Национальный центр качества дорожных активов» МИИР РК.

    Участники мероприятия в течение трех дней будут обсуждать планы отечественных производителей битума по модернизации мощностей, качество битумных вяжущих, применение полимер-модифицированных битумов в дорожном строительстве, вопросы их транспортировки, хранения и контроля качества со стороны инженерных и подрядных организаций, узнают механизмы ценообразования. В рамках мероприятия участники конгресса посетили ТОО «СП» «Caspi Bitum» - один из крупнейших производителей дорожного битума в Казахстане.

    По словам генерального директора РГП «Национальный центр качества дорожных активов» МИИР РК Замира Сагинова, обсуждаемые вопросы очень актуальны в свете послания Главы государства народу Казахстана.

    «Форум дает возможность открыто высказаться касательно качества битума. Со своей стороны Центр качества дорожных активов при строительстве автомобильных дорог будет применять новые стандарты оценки»,- сказал спикер.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Строительство Мангистауская область Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной