Новые спутники могут быть созданы уже в Казахстане – Лионель Шампо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участие в предстоящем 12-13 ноября 2019 года международном форуме «Дни космоса в Казахстане» примет делегация французской компании Airbus Defence and Space (AD&S), которая вот уже 10 лет является стратегическим партнером Казахстана по космическим технологиям. Накануне форума мы попросили ответить на вопросы МИА «Казинформ» вице-президента Airbus Defence and Space, главу по Восточной Европе, России, Центральной Азии и Кавказу Лионеля Шампо.

- Месье Шампо, как Вы оцениваете сотрудничество с Казахстаном за последние 10 лет?

- Вначале несколько слов о нашей компании. Airbus широко известен в мире своими коммерческими самолетами. Мы гордимся тем, что казахстанская авиакомпания Air Astana развивает свой авиапарк с Airbus с 2006 года. Сотрудничество с Казахстаном получило правительственную поддержку еще в 2009 году, когда наша компания Airbus была выбрана для проектов по выпуску вертолетов и спутников. За этими проектами последовала программа, начатая в 2011 году по замене устаревших военно-транспортных самолетов на современный C-295. В то же время Airbus остается клиентом Казахстана, поскольку мы покупаем у страны большое количество титана. Таким образом, за последние 10 лет сотрудничество с Казахстаном было достаточно плодотворным

- Какие основные результаты этого сотрудничества в области космических технологий Вы бы отметили?

- Являясь стратегическим партнером Казахстана, Airbus стремится всячески поддерживать развитие местной аэрокосмической отрасли посредством космической экспертизы, исследовательских и технологических проектов и инициатив.

Вместе с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (KGS) Аэрокосмического комитета (Казкосмос) в 2010 году Airbus создал совместное предприятие «Ғалам» в городе Нур-Султане.

Более 60 казахстанских инженеров прошли обучение на предприятиях Airbus в Европе и приобрели глубокие знания в области проектирования и интеграции спутниковых систем. Благодаря этим новым возможностям казахстанские инженеры теперь могут проектировать и производить спутники дистанционного наблюдения Земли.

Кстати, первый научно-технологический спутник (KazSTSat), созданный «Ғалам», был запущен в начале 2019 года и благополучно летает в штатном режиме на орбите.

На сегодня общими усилиями в городе Нур-Султане была построена современная инфраструктура для производства компонентов спутниковой связи - специальное конструкторское технологическое бюро космической техники (СКТБ КТ)

Компания «Ғалам» уже выбрана для производства тепловой защиты для созвездия One Web (OneWeb — аэрокосмическая компания, которая занимается созданием спутниковой сети с покрытием над всеми материками планеты) и спутников Airbus Telecommunication.

Первое оборудование - датчик солнца – производства «Ғалам» теперь находится на орбите. Оборудование является частью научного спутника KazSTSat, разработанного совместной командой «Ғалам» и SSTL.

Что касается сборки спутников, интеграции и тестирования, два больших спутника могут быть интегрированы, испытаны одновременно.

Также важно сказать про успешный запуск спутников KazEOSat-1 и KazEOSat-2 в 2014 году. Космические снимки, полученные с этих спутников, уже 5 лет широко используются для нужд сельского хозяйства, контроля чрезвычайных ситуаций и других отраслей экономики Казахстана.

- Какие направления сотрудничества с «Қазақстан Ғарыш Сапары» считаете в дальнейшем перспективными?

- В Казахстане есть несколько спутников на орбите - телекоммуникационные (KazSat 2, KazSat3) и спутники дистанционного зондирования Земли (KazEOSat 1 и 2). Все эти спутники были закуплены в результате международного государственного тендера Казахстана и изготовлены, собраны и испытаны за пределами РК крупными зарубежными генеральными подрядчиками. Некоторые из этих спутников вскоре должны будут быть заменены новыми. Новые спутники могут быть построены уже в Казахстане («Ғалам» является главным подрядчиком), при значительном участии казахстанской промышленности и казахстанскими специалистами.

Объемы производства компонентов для производства спутников будут увеличиваться, прежде всего для изготовления вышеупомянутых казахстанских спутников. «Ғалам» уже сегодня в состоянии предлагать свои квалифицированные компоненты по сборке спутников зарубежным производителям спутников, так как «Ғалам» уже сегодня работает в этом направлении с Airbus или Oneweb. Это позволит Казахстану экспортировать технологическое оборудование за пределы Казахстана.

- Главная тема предстоящего форума - Байконур. Каким видится вам будущее Байконура?

- Байконур является колыбелью освоения космоса, и наша компания Airbus с большим уважением относится к работе, проделанной специалистами Байконура на протяжении многих лет.

Президент Франции Шарль де Голль был первым западным лидером, посетившим космодром Байконур в 1966 году. Это показатель того, что наши страны уже много лет работают вместе на благо освоения космоса.

Airbus давно использует Байконур для запуска своих спутников, и Airbus был первой европейской компанией, которая в постсоветское время (в 1995 году) создала совместное предприятие Starsem для запуска ракет «Союз» с космодрома Байконур.

Довольно сложно предсказать будущее рынка пусковых услуг. Новички меняют правила, и коммерческая конкурентоспособность является основным фактором. Тем не менее, космическое наследие должно предоставить Казахстану варианты развития, особенно когда оно является частью казахстанской государственной стратегии и инвестиций.

- В этом году исполняется 50 лет компании Airbus и 10 лет партнерству с Казахстаном. Какие уроки извлечены?

- Аэрокосмическая отрасль имеет отличительные особенности - это использование инновационных технологий на более длительные сроки как для разработки проекта, так и для окупаемости инвестиций.

Основными потребителями космической продукции и услуг по-прежнему являются правительства государств, которые вкладывают денежные средства в космические технологии для широкого спектра деятельности, для стратегических, экономических целей и национального престижа.

Вот почему частным игрокам, таким, как Airbus, нужна правительственная поддержка, чтобы обеспечить более долгосрочную стратегию и видение, чтобы расти вместе и совершать меньше ошибок в будущем.

Airbus видит большое будущее в тесном сотрудничестве с Казахстаном, чтобы выйти на новый уровень развития космической эры.

- Спасибо Вам за интервью, примите поздравления с юбилеем Airbus и пожелания дальнейшего сотрудничества с Казахстаном.