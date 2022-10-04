Новые способы получения ИИН для иностранных граждан появились в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях снижения нагрузки на ЦОНы было принято решение об оказании государственной услуги по получению ИИН иностранным гражданам через Банк ЦентрКредит. Около 100 иностранных граждан уже получили ИИН в отделениях банка второго уровня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

Ранее для получения услуги нерезиденты обращались в специально выделенные усиленные ЦОНы. В целях снижения нагрузки на сотрудников Госкорпорации, реализована возможность получить данную услугу в банках второго уровня.

ИИН может получить гражданин любого иностранного государства для ведения предпринимательской деятельности и финансовых операционных процессов.

В Астане получить ИИН можно в отделениях Банк ЦентрКредит, расположенных по адресам:

проспект Мангилик ел, 19, НП 16;

проспект Богенбай-батыра, 54, ВП 10;

улица Бараева, 16;

улица Иманова, 11;

проспект Абылай хана, 28 А;

проспект Женис, 70, НП 4;

проспект Мангилик ел, 42, НП 6;

улица Мамбетова, 24;

проспект Кабанбай-батыра, 13/2, ВП 1;

проспект Б. Момышулы, 2/2;

улица Бейбитшилик, 23.

В Алматы прием граждан в отделениях Банк ЦентрКредит осуществляется по адресам:

улица Шевченко, 140;

микрорайон Нуркент, 5, корпус 16-19;

улица Гагарина, 244 А;

улица Розыбакиева, 111;

улица Масанчи, 57 А;

проспект Назарбаева, 226;

улица Айманова, 140, НП 55 А;

улица Панфилова, 98;

улица Богенбай-батыра, 156;

улица Толе-би, 143 А;

улица Тимирязева, 42;

микрорайон Аксай 2, 9 А, НП 46-47;

улица Кунаева, 1;

улица Жандосова, 1;

проспект Назарбаева, 65.

В целях экономии времени и во избежание возникновения очередей в ЦОНах, Госкорпорация разработала дополнительный сервис по бронированию очереди в усиленные ЦОНы для иностранцев через портал электронного правительства eGov.kz.

Для бронирования очереди в ЦОН для иностранцев на главной странице портала электронного правительства необходимо выбрать услугу «Бронирование очереди в ЦОН для иностранцев», ввести номер документа, подтверждающий личность, указать наименование ЦОНа, цель посещения, дату и время. При успешном бронировании иностранному гражданину нужно будет подойти в ЦОН за 15 минут до указанного времени, показать свой паспорт на ресепшн и получить талон в очереди. Ранее уже был реализован сервис онлайн-бронирования через Telegram бот EgovKzBot2.0.

За получением ИИН иностранным гражданам нет необходимости во второй раз возвращаться в ЦОН. Готовый документ будет отправлен на казахстанский номер телефона, указанный в заявлении.



