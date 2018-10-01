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Новые сорта риса будут выращивать в Кызылординской области
11 Октября 2018 23:00 55
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В следующие 3-4 года в Кызылординской области новые сорта риса займут 60-70 процентов рисовых полей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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На сегодняшний день в области прошли государственные испытания сортов «Сыр сұлуы», «Ай-Керім». По итогам этих испытаний начата работа по выведению новых сортов.
«Эти сорта полностью приспособлены к почвенно-климатическим условиям региона. Кроме того, их зерно отличается выравненностью, крупностью и стекловидностью. Поэтому пришло время для их использования», - сказал генеральный директор Казахского НИИ рисоводства им.Ы.Жакаева Серикбай Омирзаков.
Местные ученые также вывели несколько сортов ячменя, пшеницы, клевера.
Перевод: Адильжан Умбет
Ключевые слова: Кызылординская область, Сельское хозяйство,
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