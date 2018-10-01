Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 7 °С
Алматы: 13 °С
USD 372.00 EUR 429.92
RUB 5.58 CNY 53.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новые сорта риса будут выращивать в Кызылординской области

11 Октября 2018 23:00 55
Поделиться:
Новые сорта риса будут выращивать в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В следующие 3-4 года в Кызылординской области новые сорта риса займут 60-70 процентов рисовых полей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Аким СКО рассказал, как в регионе будут развивать сельское хозяйство
Миллион гектаров неиспользуемых земель изъяли через суд в СКО 20,5 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

На сегодняшний день в области прошли государственные испытания сортов «Сыр сұлуы», «Ай-Керім». По итогам этих испытаний начата работа по выведению новых сортов.

«Эти сорта полностью приспособлены к почвенно-климатическим условиям региона. Кроме того, их зерно отличается выравненностью, крупностью и стекловидностью. Поэтому пришло время для их использования», - сказал генеральный директор Казахского НИИ рисоводства им.Ы.Жакаева Серикбай Омирзаков.

Местные ученые также вывели несколько сортов ячменя, пшеницы, клевера.

Перевод: Адильжан Умбет

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, Сельское хозяйство,
Поделиться:

Перевод:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив