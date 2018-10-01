Новые сорта риса будут выращивать в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В следующие 3-4 года в Кызылординской области новые сорта риса займут 60-70 процентов рисовых полей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в области прошли государственные испытания сортов «Сыр сұлуы», «Ай-Керім». По итогам этих испытаний начата работа по выведению новых сортов.

«Эти сорта полностью приспособлены к почвенно-климатическим условиям региона. Кроме того, их зерно отличается выравненностью, крупностью и стекловидностью. Поэтому пришло время для их использования», - сказал генеральный директор Казахского НИИ рисоводства им.Ы.Жакаева Серикбай Омирзаков.

Местные ученые также вывели несколько сортов ячменя, пшеницы, клевера.

Перевод: Адильжан Умбет