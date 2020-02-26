Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Новые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 выявлены в Германии, один человек в критическом состоянии. 25-летний мужчина, проживающий на южной земле Баден-Вюртемберг, показал положительный результат на коронавирус после поездки в Милан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Министерство здравоохранения Баден-Вюртемберга сообщает, что человек в южной земле, который, вероятно, заразился коронавирусом во время поездки в Италию, связался с властями после того, как у него появились симптомы, похожие на грипп. Пациент продолжит лечение в изоляции.

«Люди, которые находились в тесном контакте с пациентом, будут помещены под домашнее наблюдение для мониторинга состояния их здоровья. В случае появления симптомов заболевания у контактных лиц, они также будут изолированы в больнице», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения Северной Рейн-Вестфалии сообщило, что еще один мужчина был доставлен в больницу в понедельник днем с симптомами тяжелой пневмонии.

«Пациент находится в критическом состоянии и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии», - сообщили в Министерстве.

«Жена пациента также лечится как стационарный пациент с симптомами вирусного заболевания. Ее состояние в настоящее время стабильное. Диагноз о заражении ее организма коронавирусом еще не получен», - говорится в заявлении.

По словам представителей министерства, школы и детские сады в районе Хайнсберг Северной Рейн-Вестфалии, откуда он приехал, будут закрыты.

Подтвержденные случаи заболевания в Германии составляют 18. Смертельных случаев зарегистрировано не было.

Новый коронавирус, источником которого предположительно являются дикие животные, поразил около 80 тыс. человек и унес жизни 2600. Эпицентр смертельно опасного вируса находится в китайском городе Ухань.

Стоит отметить, что во вторник Швейцария подтвердила первый случай заражения коронавирусом. В этот же день Австрия также подтвердила первый случай заражения вирусом в стране.

В Европе наиболее тревожная ситуация складывается в Италии, где жертвами COVID-2019 стали шесть человек.



