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    Новые системы обнаружения вирусов плодово-ягодных культур разработали в Казахстане

    4 Сентября 2020, 14:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработали высокочувствительные системы обнаружения вирусов плодово-ягодных культур, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет науки Министерства образования и науки РК.

    «Ежегодно в мире происходят колоссальные потери урожая плодово-ягодных культур от патогенов. Вирусы растений занимают вторую позицию по вредоносности после грибковых заболеваний. В Казахстане, в лаборатории молекулярной биологии Института биологии и биотехнологии растений, были изучены вирус хлоротической пятнистости листьев яблони, вирус бороздчатости древесины яблони, вирус мозаики яблони, вирус ямчатости древесины яблони. В лаборатории были разработаны высокочувствительные системы обнаружения данных вирусов для предотвращения распространения вирусной инфекции в садах», - отмечают в ведомстве.

    В комитете добавляют, что тест-системы были запатентованы и в настоящий момент используются для диагностики посадочного материала, а также могут быть использованы фитосанитарным контролем Министерства сельского хозяйства РК.

    «Своевременное обнаружение вирусов является главной мерой защиты культурных растений и повышения их урожайности», - подчеркивают в Комитете науки.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Экология Сельское хозяйство МОН
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