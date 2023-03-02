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    Новые штрафы для нарушителей земельного законодательства одобрил Сенат

    2 Марта 2023, 14:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штрафовать чиновников на 30 МРП теперь будут за нарушение закона при предоставлении земель сельхозназначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие изменения в Кодекс об административных правонарушениях страны сегодня одобрили сенаторы. В частности, штрафы будут назначаться за предоставление земель юридическим лицам Казахстана с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, кандасам, а также гражданам нашей страны, состоящим в браке с иностранцами или лицами без гражданства. Раньше эта норма распространялись только в отношении иностранцев и лиц без гражданства.

    Аналогичная ответственность устанавливается и для должностных лиц, если они предоставят земельные участки из земель, которые предназначены для выпаса домашних животных и сенокошения. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа повышается в два раза, до 60 МРП.

    Государственным контролем за использованием и охраной земель теперь будут заниматься не акиматы, а представители Министерства сельского хозяйства. Они теперь смогут сами рассматривать административные дела и накладывать взыскания в пределах своей компетенции.

    «Закон направлен на уточнение административной ответственности за нарушение земельного законодательства по отдельным статьям. Кроме того, в рамках закона предполагается пересмотр полномочий органов, осуществляющих государственный контроль за использованием земель. Надеемся, что закон позволит снизить коррупционные риски и усилить государственный контроль за использованием и охраной земель», – заключил Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Сельское хозяйство
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