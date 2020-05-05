Новые школы помогут создать семь тысяч рабочих мест – Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о реализации «Дорожной карты занятости 2020», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимами было предложено 6506 проектов, из них 2703 проекта касаются социальной инфраструктуры, 1039 проектов касаются жилищных объектов,1799 инженерно-транспортной инфраструктуры. В ходе этих проектов будет создано 255 тысяч рабочих мест», - сказал Биржан Нурымбетов на заседании Правительства.

Он напомнил, что в Дорожной карте отдельно выделены такие моменты, как решение экономических вопросов, а также создание стабильных постоянных рабочих мест.

«В рамках ДКЗ будет создано 80 новых объектов образования, чтобы не было трехсменных и аварийных школ, что поможет создать 7 тысяч новых рабочих мест для учителей. Также в селах и населенных пунктах будут открываться семейные амбулатории, чтобы улучшать здоровье жителей населенных пунктов. Например, в некоторых областях мы также рассматриваем вопросы орошения, чтобы была возможность заниматься сельским хозяйством и т.д», - объяснил Биржан Нурымбетов.

«Также мы будем обеспечивать газом, водой, электроэнергией – все это даст импульс для развития жилищной инфраструктуры», - заключил министр.