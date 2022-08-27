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    Новые схемы производства и реализации сахара предложил разработать Серик Жумангарин

    27 Августа 2022 18:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27 августа 2022 года исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин встретился с представителями отечественных сахарных заводов, отраслевых ассоциаций, торговых бирж, трейдерами и консультантами для обсуждения и выработки совместных решений по стабилизации и темпов роста цен на сахар и другие продукты питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Стабилизация цены и наличие сахара в стране стала основной тематикой встречи. Как отметила на встрече президент Казахстанской Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева, принятые ограничительные меры на экспорт сахара основными странами-экспортерами привели к ажиотажу на внутреннем рынке, но на сегодняшний день ситуация уже стабилизировалась.

    «Мы вместе пересмотрим и разработаем схемы финансирования, организации переработки и реализации сахара, чтобы обеспечить заводы сырьем, а страну – этим продуктом по стабильной цене. Предлагаю сделать это в ближайшие дни», — предложил Серик Жумангарин.


    Участники совещания по сахарной отрасли это предложение поддержали.

    Также в этот день Серик Жумангарин провел сессию встреч с представителями Мясного союза, союзов садоводов, зернопереработчиков, производителями органической продукции и другими аграрными экспертами для обсуждения проблематики и возможностей развития других отраслей производства основных продуктов питания. Со стороны участников прозвучало много предложений, было решено провести дополнительные встречи для проработки каждого направления производства.

    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Цены и тарифы Серик Жумангарин Минторговли Сахар
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