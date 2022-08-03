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    • Новые сантребования к объектам массового отдыха утвердили в РК

    3 Августа 2022 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые санитарные правила содержат санитарно-эпидемиологические требования к объектам, оказывающим гостиничные услуги, а также к объектам массового отдыха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Приказом министра здравоохранения РК 26 июня 2022 года № ҚР ДСМ-67 утверждены новые санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения», которые введут в действие по истечении 10 календарных дней со дня их первого официального опубликования.

    С этой даты приказ министра национальной экономики РК от 3 марта 2015 года № 183 «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения» будет признан утратившим силу.

    Новые санитарные правила содержат санитарно-эпидемиологические требования к:

    1) размещению, содержанию, эксплуатации объектов коммунального назначения;

    2) объектам, оказывающим гостиничные услуги, баням и саунам, купально-плавательным бассейнам, аквапаркам;

    3) прачечным, химчисткам;

    4) объектам по оказанию косметических и парикмахерских услуг населению;

    5) спортивно-оздоровительным и культурно-зрелищным объектам;

    6) местам массового отдыха, общественным туалетам;

    7) объектам коммунального назначения на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в РК зарегистрирован 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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