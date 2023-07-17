Новые реанимационные системы появились в Карагандинском перинатальном центре

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Для Карагандинского перинатального центра №2 закупили 20 открытых реанимационных систем для новорождённых. Неонатальное оборудование предназначено для интенсивной терапии, хирургических манипуляций и терапевтических процедур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

Многофункциональные комплексы распределили по всем отделениям медучреждения – в родильный зал, отделение патологии новорождённых и детскую реанимацию.

Новое оборудование поддерживает необходимую температуру и влажность, обеспечивает удобный доступ к малышам и возможность на месте проводить диагностику, лечение и хирургические манипуляции.

«Это более совершенные модели. Больше параметров и больше функций у новых аппаратов. Это качественно улучшит уход за новорождёнными, в том числе за детками, которые родились с экстремально низкой массой тела. Помимо этого, мы получили дыхательный аппарат для взрослой реанимации Mindray-600. Оборудование облегчит уход за взрослыми реанимационными пациентами», – говорит руководитель центра Жаркын Нуркеева.

Сейчас аппаратуру настраивают инженеры.