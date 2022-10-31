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    Новые рабочие места создаются в Карагандинской области

    31 Октября 2022, 11:02

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Индустриальная зона Saran в Карагандинской области еще только строится, но инвесторы уже стремятся занять здесь свое место. К строящемуся шинному заводу добавятся три новых проекта в сфере металлургии. Еще один находится на стадии рассмотрения – фармацевтическая компания из Индии заинтересована в открытии производства в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

    «Идет активная работа по привлечению инвесторов в индустриальную зону Saran. Региональный координационный совет одобрил три новых проекта. Это завод по выпуску оцинкованной рулонной стали с полимерным покрытием, производство стальных прямошовных электросварных труб и завод горячего цинкования. Эти проекты высокотехнологичные, где будут применять современные достижения в сфере металлургической отрасли. Вся планируемая к выпуску продукция ориентирована на импортозамещение и экспорт», – сообщил директор департамента управления индустриальной зоны Saran СПК «Сарыарка» Жаксылык Ахметбеков.

    По его словам, под размещение производств предоставлены земельные участки, компании приступили к проектированию. Строительство новых заводов начнут в 2023 году.

    Площадь индустриальной зоны – 207 га. На территории, где прежде была голая степь, сейчас кипит работа. Около десяти подрядных организаций возводят объекты инженерной инфраструктуры. Предусмотрены сети электро-, водо- и газоснабжения, канализационные и локальные насосные станции. Будут железнодорожные тупики и объездная асфальтированная дорога.

    По газовым сетям один объект уже завершен, будет сдан второй. Индустриальная зона в Сарани обеспечит приток около 230 млрд тенге инвестиций и появится более 2 тысяч новых рабочих мест.
    Карагандинская область Занятость Регионы Трудоустройство Караганда
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