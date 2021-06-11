Новые рабочие места появятся на предприятии «Жамбылгипс», возобновляющем производство гипсокартона

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Встреча с зарубежными инвесторами состоялась в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с Антуаном Пейрюдом, генеральным директором компании «Сен-Гобен» в России, Украине и странах СНГ.

Компания «Сен-Гобен» специализируется на производстве строительных материалов. В прошлом году компания приобрела акционерное общество «Жамбылгипс», которое является производителем гипсовых сухих строительных смесей и гипсовых строительных плит.

Открывая встречу, Бердибек Сапарбаев отметил, что продукция АО «Жамбылгипс» пользуется большим спросом.

«Мы видим, что на заводе происходят изменения в лучшую сторону, сотрудники вовремя получают зарплату, не было сокращения численности работников. Предприятие вносит свой вклад в рост экономики области. Местные власти в рамках государственных программ готовы оказать поддержку бизнесу», - сказал аким области.

В ходе встречи подняты вопросы, связанные с увеличением объема выпускаемой продукции, объема инвестиций, обучением, повышением квалификации и переподготовки сотрудников.

Антуан Пейрюд выразил готовность к плодотворному взаимному сотрудничеству. Он рассказал о планах по модернизации завода.

На сегодня отремонтированы административный комплекс АО «Жамбылгипс» и контрольно-пропускной пункт, закуплено новое оборудование, персонал получил современную технику, спецодежду, улучшены меры безопасности. Предприятие намерено возобновить производство гипсокартона, создать новые рабочие места.

Стороны обсудили также вопросы развития транспортной инфраструктуры.

Завершая встречу, Бердибек Сапарбаев поручил ответственным управлениям незамедлительно принять меры по решению поднятых на встрече вопросов, избегая бюрократических процедур.