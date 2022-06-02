Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Новые рабочие места откроют для 2 млн казахстанцев до 2025 года

    2 Июня 2022, 20:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов провел встречу на площадке Astana Hub с членами Совета по молодежной политике при Президенте РК, Президентского молодежного кадрового резерва, представителями молодежных организаций, молодыми предпринимателями, учеными и активистами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    На встрече участники обсудили вопросы реализации молодежной политики, государственных мер по поддержке молодежи, а также задачи предстоящего референдума по поправкам в Конституцию Республики Казахстан.

    Ералы Тугжанов отметил, что Правительство ведет активную работу для поддержки молодежи. Например, до 2025 года планируется сделать средне-специальное профессиональное образование бесплатным. В стране открывают свои филиалы лучшие международные университеты, куда выделяются десятки тысяч грантов. Также, поддержку окажут и молодым ученым. Правительством поставлена задача увеличить число молодых ученых до 50%.

    Заместитель Премьер-Министра РК подчеркнул, что решаются вопросы занятости. На коммерческие идеи выделяется 10 тыс. грантов, сумма которых увеличилось до 1,2 млн тенге. До 2025 планируется открыть новые рабочие места для 2 млн казахстанцев.

    «Одной из основных проблем молодежи является жилищное обеспечение. Нами предусмотрено введение 25% квоты для молодых семей в рамках всех программ жилищного строительства к 2025 году. Во всех регионах планируется запустить программу льготной ипотеки от «Отбасы банка», которая уже реализуются в трех регионах», — поделился Ералы Тугжанов.

    Также зампремьера рассказал о предстоящих задачах, поставленных Главой государства.

    16 марта текущего года Президент выступил с Посланием народу Казахстана: «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации». В рамках Послания были обозначены 10 приоритетных направлений политических реформ, которые влияют на системную трансформацию Казахстана в целом и определяет новую парадигму долгосрочного развития государства.

    «Поставлены амбициозные цели перезапуска политической системы, которые всесторонне повлияют на жизнь общества и страны», — отметил вице-премьер.

    В ходе обсуждения представители молодежи задали интересующие их вопросы, обменялись мнениями по актуальным вопросам, а также озвучили предложения по совершенствованию молодежной политики.

    По итогам встречи Ералы Тугжанов призвал присутствующих принять активное участие в предстоящем референдуме. Молодежь поддержала призыв вице-премьера.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Занятость Молодежь Ералы Тугжанов Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
    Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане
    Чем недовольны потребители – анализ жалоб представил Серик Жумангарин
    301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам