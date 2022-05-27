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    Новые прокуроры назначены в столице и Карагандинской области

    27 Мая 2022, 10:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Главой государства приказом Генерального прокурора назначены прокуроры Карагандинской области и города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    Прокурором Карагандинской области стал государственный советник юстиции третьего класса Бауыржан Кыпшакович Мырзакеров.

    Мырзакеров Б.К. службу начал в 1997 году с должности помощника военного прокурора Капшагайского гарнизона.

    В разное время работал на руководящих должностях военной прокуратуры Шымкентского, Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов.

    Был заместителем Главного военного прокурора и прокурора Павлодарской области, начальником Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.

    С апреля 2019 года возглавлял столичную прокуратуру.

    На должность прокурора города Нур-Султана назначен старший советник юстиции Ерлан Рахимжанович Утегенов.

    Утегенов Е.Р. в органах прокуратуры работает с 1997 года. Проходил службу в прокуратурах Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской областей и города Алматы, в том числе на руководящих должностях.

    Был заместителем Алматинского природоохранного прокурора и прокурора Карасайского района Алматинской области, прокурором Целиноградского, Егиндыкольского районов Акмолинской области, а также Талгарского района Алматинской области, начальником управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по городу Алматы.

    С июня 2019 года он занимал должность заместителя прокурора города Нур-Султана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Карагандинская область Генпрокуратура Назначения Регионы
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