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    Новые профессиональные стандарты разработают в Казахстане

    12 Апреля 2023, 17:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Казахстане закреплено 614 профессиональных стандартов. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев в ходе презентация законопроекта «О профессиональных квалификациях» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в Казахстане закреплено 614 профессиональных стандартов, они работают. Однако нам необходимо еще 400 профессиональных стандартов. До 2030 года мы планируем подготовить эти стандарты», - сказал Олжас Ордабаев, отвечая на вопросы депутатов.

    Он также сообщил, что в Казахстане будет действовать система добровольной сертификации работников.

    «Тут вопрос стоит в том, что профессии, которые будут регулироваться вот этим законом, здесь вводиться добровольная сертификация. Тут уже все зависит от работодателя - если работодатель при приеме на работу посчитает, что необходим тот или иной сертификат от независимых центров сертификации. Сейчас такая практика есть по ряду профессий, например, у финансистов есть своя сертификация, у юристов есть сертификация, здесь она в любом случае добровольная, это зависит от работодателя», - пояснил Олжас Ордабаев.

    В ходе обсуждений депутатами была высказана идея о том, что в процесс Национальной системы квалификации необходимо подключить бизнес, чтобы непосредственно работодатели имели право оценивать выпускников, оценивать квалификацию работников. Это невозможно сделать, если не создавать систему признания квалификации при работодателях.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК
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