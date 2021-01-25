Новые проекты в сфере «зеленой» энергетики планирует профинансировать БРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банк развития Казахстана в 2021 году планирует профинансировать новые проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщил заместитель председателя банка Думан Аубакиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Банком уже реализуются проекты в нескольких этапах по альтернативной энергетике. В текущем году планируется реализовать проекты гидроэлектростанции «Каскад» в Алматинской области, солнечной электростанции в Карагандинской области, на границе Восточно-Казахстанской и Алматинской областей также планируется строительство ветроэлектростанции», - сказал Думан Аубакиров в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, производительная мощность проектов прогнозируется на уровне 200 МВт. При этом примерная общая сумма проектов оценивается в 80 млрд тенге.

«В целом, это наше участие. Это рассматриваемые проекты, которые мы планируем к одобрению и финансированию. Если говорить о валюте, то Банк развития Казахстана инфраструктурные проекты рассматривает только в тенге», - отметил Д. Аубакиров.

Ранее председатель Банк развития Казахстана Абай Саркулов сообщил, что банк инвестировал 506,2 млрд тенге в обрабатывающую промышленность и инфраструктуру.



