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    Новые проекты в сфере «зеленой» энергетики планирует профинансировать БРК

    25 Января 2021, 14:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банк развития Казахстана в 2021 году планирует профинансировать новые проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщил заместитель председателя банка Думан Аубакиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Банком уже реализуются проекты в нескольких этапах по альтернативной энергетике. В текущем году планируется реализовать проекты гидроэлектростанции «Каскад» в Алматинской области, солнечной электростанции в Карагандинской области, на границе Восточно-Казахстанской и Алматинской областей также планируется строительство ветроэлектростанции», - сказал Думан Аубакиров в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    По его словам, производительная мощность проектов прогнозируется на уровне 200 МВт. При этом примерная общая сумма проектов оценивается в 80 млрд тенге.

    «В целом, это наше участие. Это рассматриваемые проекты, которые мы планируем к одобрению и финансированию. Если говорить о валюте, то Банк развития Казахстана инфраструктурные проекты рассматривает только в тенге», - отметил Д. Аубакиров.

    Ранее председатель Банк развития Казахстана Абай Саркулов сообщил, что банк инвестировал 506,2 млрд тенге в обрабатывающую промышленность и инфраструктуру.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Банки Инвестпроекты Инфраструктурные проекты Энергетика Строительство
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