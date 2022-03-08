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    Новые проекты помогут увеличить производство обрабатывающей промышленности

    8 Марта 2022, 14:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные результаты программ индустриализации озвучил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам реализации программ индустриализации можно отметить существенные изменения в развитии обрабатывающей промышленности. Созданы новые сектора высокотехнологичной экономики, такие как крупное железнодорожное машиностроение, фармацевтика и нефтехимия. За годы индустриализации появилось современное автомобилестроение и нефтегазохимическое машиностроение», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, с начала реализации политики индустриализации в 5,7 раз увеличился объем производства обрабатывающей промышленности (с 3 трлн. тенге в 2009 году до 16,8 млрд. тенге в 2021 году).

    Он напомнил, что с целью реализации Послания Президента народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», Правительством проводится работа по увеличению выпуска продукции в обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. Данная цель также отражена в Предвыборной платформе партии AMANAT («Nur Otan»).

    Для ее достижения поставлены задачи по запуску новых проектов в отраслях обрабатывающей промышленности в рамках Карты индустриализации, Карты поддержки предпринимательства, крупных инвестиционных проектов, а также по реализации новых мер государственного стимулирования промышленности, предусмотренных в Законе Республики Казахстан «О промышленной политике».

    «За 2020 год в рамках данных Карт введен в эксплуатацию 201 проект на сумму порядка 917 млрд. тенге с созданием 18,6 тыс. новых постоянных рабочих мест. Ключевыми проектами Карты являются строительство заводов по производству автобусов карьерной и дорожно-строительной техники, автотранспортных средств и объемно-блочного домостроения. В моногородах создано 676 постоянных рабочих мест, а также в сельской местности – 6,5 тыс. постоянных рабочих мест», - отметил Премьер.

    «В 2021 году в регионах запущено 144 проекта на общую сумму 1,3 трлн. тенге с созданием 12,9 тыс. новых постоянных рабочих мест. Сегодня в Казахстане в области машиностроения успешно работают такие крупные мировые лидеры, как: GeneralElectric, GeneralMotors, Alstom, LG, IVECO, Skoda, Kia, Jac, Yutong, KAMAZ, MAN, Hyundai, Daewoo и др», - добавил глава Правительства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Промышленность Экономика
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