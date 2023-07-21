Новые предприятия открываются в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Приоритетным направлением в развитии Туркестанской области является открытие предприятий, заводов и фабрик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В этой связи под председательством акима области Дархана Сатыбалды состоялось очередное заседание инвестиционного штаба по привлечению инвестиций и рассмотрению актуальных вопросов инвесторов. В нем приняли участие ответственные руководители отраслей, инвесторы, акимы районов и городов. На совещании обсудили ход реализации порядка 20 инвестпроектов, которые должны быть реализованы в регионе.

В частности, турецкая компания намерена построить в инудстриальной зоне Туркестана завод по производству бумажных пакетов мощностью 250-300 млн экземпляров в год. Утверждена дорожная карта проекта, инвесторы разрабатывают соответствующие документы, проект будет реализован в 2023-2024 годах. Его стоимость - 3,7 млрд тенге. Постоянную работу здесь получат 75 человек.

«Мы оказываем поддержку инвесторам по вопросам инфраструктуры и другим направлениям. Но вы тоже должны приложить усилия для быстрой реализации проектов. Браунфилды пользуются большим спросом. Они не должны пустовать - предоставляйте их инвесторам, которые пришли в регион с выгодными предложениями. Акимы районов и городов, приложите усилия для увеличения поступлений в бюджет. Ответственное управление, учреждения, связанные с этой отраслью, должны вести системную работу по привлечению инвестиций и созданию производств. Во-вторых, на заседаниях инвестштаба представляйте только те проекты, которые создают рабочие места, поднимают экономику и облагаются налогом», - сказал Дархан Сатыбалды, выслушав вопросы нескольких инвесторов и проинструктировав руководителей ответственных учреждений оказать им оперативную поддержку.

В Сайрамском районе ведутся работы по открытию комбикормового завода мощностью 20 тонн в час и завода по переработке отходов крупного рогатого скота мощностью 1500 тонн в сутки. По открытию комбикормового завода уже проложены дороги и электрические сети. Стоимость проекта - 2,5 млрд тенге. Здесь будут обеспечены постоянной работой 17 человек. Руководитель проекта отметил, что завод нуждается в прокладке электрической и газовой сети и предоставлении дополнительного земельного участка.

Стоимость проекта завода по переработке отходов КРС - 3,6 млрд тенге. Будет создано 70 новых рабочих мест. Ведется работа по подготовке документации.

В Арыси реализуется проект двух идентичных откормочных комплексов на 35 тыс. и 10 тыс. голов. Идея получила необходимую поддержку. А в Келесском районе планируется начать строительство тепличного комплекса на участке площадью 51 га в августе текущего года.

В Отырарском районе планируется запустить солнечно-электростанцию мощностью 50 МВт. Стоимость проекта - 22,6 млрд тенге. Работу получат 40 человек.

Интенсивно ведутся работы по строительству цеха по переработке фруктов в Тюлькубасском районе. Стоимость проекта - 1 млрд тенге, мощность - 5000 тонн. Кроме того, есть предложение по строительству в Тюлькубасском районе завода по производству кормов для рыб. Инвестор намерен производить 2000 тонн кормов в год. Поддержка проекту будет оказана в 2024-2025 годах. Здесь будет занято 20 человек. Аким области поручил изучить оба проекта и оказать соответствующую поддержку.

Инвесторы предложили проекты по расширению хлопкоперерабатывающего завода в Мактааральском районе и запуску птицефабрики по производству 5000 тонн мяса птицы и 20 млн яиц в год.

В регионе также реализуется ряд крупных проектов по развитию сферы туризма.