Новые правила выгула собак утвердят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области примут новые правила содержания и выгула домашних животных. Соответствующий проект постановления размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правила разработаны в соответствии с принятым Законом РК «Об ответственном обращении с животными». Разработчики уверены, что документ позволит обеспечить формирование ответственного и гуманного обращения с животными, защитить их от жестокого обращения.

Согласно новым правилам, условия содержания домашних животных должны соответствовать их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям, удовлетворять их естественные потребности. Для собак необходимо создать условия, исключающие их самовыгул и нападение на людей. Если нет возможности это обеспечить, животное должно находиться в вольере или на привязи.

На владельце лежит обязанность по профилактике и лечению болезней питомцев. Следует не допускать загрязнения животными помещений и общественных мест. Запрещается оставлять их без присмотра. В противном случае - поместить животное на временное содержание в приют для домашних животных, третьим лицам или поместить в зоогостиницу. Правилами закрепляется обязанность владельца пристроить питомца, если нет возможности его содержать в дальнейшем.

Выгуливать животных можно на поводке длиной, не превышающей двух метров без намордника в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком. Но намордник нужно иметь при себе на всякий случай. При переходе через улицы он обязателен.

Выгул домашних животных не должен создавать беспокойство и помехи для окружающих. Собаку можно оставить у магазина или офиса в наморднике и на коротком поводке, не превышающем полутора метров. Но при этом не должно быть угрозы для общественности, опасности для здоровья собаки и помех для свободы ее движений.

Самовыгул, прогулка с собакой в нетрезвом состоянии, на детских или спортивных площадках, территориях школ и больниц, детских садов и объектов культуры запрещена. Нельзя выгуливать домашних животных на территории, где купаются люди, недопустимо мытье собак в фонтанах и прудах, нахождение домашних животных на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением), в торговых и производственных залах продовольственных магазинов, культурных учреждениях (кроме выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных объектах, в помещениях детских, образовательных и медицинских организаций.

Ответственность за определение мест, где выгул собак разрешен и запрещен, лежит на местных исполнительных органах.

Проект постановления будет находиться на обсуждении до 15-го июля.