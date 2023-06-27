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    Новые правила продажи билетов на поезда вступили в силу в Казахстане

    27 Июня 2023, 11:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 27 июня вступили в силу изменения в правила продажи проездных билетов для железнодорожного транспорта, передает МИА «Казинформ».

    Согласно приказа МИИР РК от 9 июня 2023 года, изменились сроки продажи ЖД-билетов.

    Продажа железнодорожных билетов осуществляется в следующие сроки:

    Стоит отметить, что продажа билетов прекращается за 10 минут до отправления поезда.

    «Продажа билетов на поезд с пересадкой и переоформление билета на ранее уходящий поезд осуществляется с учетом разницы не менее 1 часа между временем прибытия пассажира на эту станцию и его отправлением с этой станции при наличии мест. Если билет оформляется через интернет-ресурсы, электронные терминалы и фискализированные билетно-кассовые комплексы, в нем указываются серия или номер проездного документа», - говорится в тексте приказа.

    Кроме того, теперь исключено требование по нанесению на такой билет защитного кода.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    КТЖ Туризм Транспорт МИИР РК Путешествия
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