Новые правила правописания на латинице апробировали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 120 преподавателей, военнослужащих и госслужащих Усть-Каменогорска поучаствовали в апробации пилотного проекта новых правил правописания казахского языка на латинице, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр региона.

Представители Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова Комитета по развитию языков и социально-политической работы Министерства культуры и спорта РК провели разъяснение нюансов нового правописания. Преподавателям, военнослужащим и госслужащим предлагалось выполнить задания в методической книжке, которая основывалась на правописании иноязычных и иностранных слов, новых орфограмм, механизм усвоения орфограмм на латинице.

Кандидат педагогических наук, профессор Академии государственного управления при Президенте РК Назигуль Толенбергенова отметила, что среди госслужащих это уже третья по счету апробация.

«Разъяснение и исследование уже провели в Кокшетау и Караганде. Конечно, есть свои сложности, ведь это переход на новый алфавит. Но это исправимо, ведь нужны навыки письма. Для этого и проводятся апробации. Они являются помощником в поиске приемлемых решений правил правописания казахского языка на латинской графике. Сейчас орфографическая рабочая группа, созданная при Министерстве культуры и спорта РК, заканчивает написание правил», - пояснила Назигуль Толенбергенова.

Кстати, конечной целью является определение и поиск эффективных решений правил правописания казахского языка на основе латинской графики. Результаты апробации будут учтены при дальнейшей разработке основных правил.