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    Новые правила по созданию зеленых насаждений примут в Астане

    5 Мая 2023, 20:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В новых правилах прописан порядок разработки дендрологического плана и введен запрет для стоянки автомашин на газонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании Общественного совета столицы выступила руководитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» Алия Кожабаева.

    «Управление на сегодняшнее заседание Общественного совета в соответствии со статьей 20 Закона РК «О правовых актах», вносит на согласование проект маслихата Астаны «Об утверждении Правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений на территории города Астаны». Проект разработан в соответствии с Законом «О местном государственном управлении» и Типовыми правилами создания, содержания и защиты зеленых насаждений в населенных пунктах, утвержденными приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов», – сказала Алия Кожабаева.

    Она отметила, что ранее администратором указанных Типовых правил было Министерство индустрии и инфраструктурного развития, а с 2022 года эта функция была передана Министерству экологии.

    По сравнению с прежними Типовыми правилами, внесено:

    · создание зеленых насаждений осуществляется аппаратами акимов районов города Астаны, на основе рекомендаций научных организаций.

    · дополнение о том, что объекты озеленения создаются на землях общего пользования, в соответствии с Генеральным планом города Астаны.

    · порядок разработки дендрологического плана,

    · запрет для стоянки автомашин на газонах,

    · запрет на выдачу уполномоченным органом разрешения на вырубку зеленых насаждений, содержащих редкие и исчезающие растения, и животные.

    · усилена ответственность за незаконную вырубку растений, их пересадку, приведшую к гибели.

    Проект Типовых правил прошел обсуждение на портале «Открытые НПА».

    После обсуждения Общественный совет одобрил проект, порекомендовав усилить контроль за своевременным поливом растений и позаботиться о повышении приживаемости высаживаемых деревьев и кустов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Экология
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