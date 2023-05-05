Новые правила по созданию зеленых насаждений примут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В новых правилах прописан порядок разработки дендрологического плана и введен запрет для стоянки автомашин на газонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Общественного совета столицы выступила руководитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» Алия Кожабаева.

«Управление на сегодняшнее заседание Общественного совета в соответствии со статьей 20 Закона РК «О правовых актах», вносит на согласование проект маслихата Астаны «Об утверждении Правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений на территории города Астаны». Проект разработан в соответствии с Законом «О местном государственном управлении» и Типовыми правилами создания, содержания и защиты зеленых насаждений в населенных пунктах, утвержденными приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов», – сказала Алия Кожабаева.

Она отметила, что ранее администратором указанных Типовых правил было Министерство индустрии и инфраструктурного развития, а с 2022 года эта функция была передана Министерству экологии.

По сравнению с прежними Типовыми правилами, внесено:

· создание зеленых насаждений осуществляется аппаратами акимов районов города Астаны, на основе рекомендаций научных организаций.

· дополнение о том, что объекты озеленения создаются на землях общего пользования, в соответствии с Генеральным планом города Астаны.

· порядок разработки дендрологического плана,

· запрет для стоянки автомашин на газонах,

· запрет на выдачу уполномоченным органом разрешения на вырубку зеленых насаждений, содержащих редкие и исчезающие растения, и животные.

· усилена ответственность за незаконную вырубку растений, их пересадку, приведшую к гибели.

Проект Типовых правил прошел обсуждение на портале «Открытые НПА».

После обсуждения Общественный совет одобрил проект, порекомендовав усилить контроль за своевременным поливом растений и позаботиться о повышении приживаемости высаживаемых деревьев и кустов.



