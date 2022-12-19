Новые правила финансирования НПО утверждены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития утвердило новые правила грантового финансирования неправительственных организаций. Об этом сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством совместно с экспертами в области гражданского общества, представителями неправительственных организаций разработаны и утверждены новые правила грантового финансирования. Всего в стране работает более 17 тысяч НПО, зарегистрировано более 21 тысячи общественных организаций. На сегодняшний день численность занятых в гражданском секторе составляет около 25 тысяч человек», – сказал М. Кожахмет.

По его словам, ранее формат грантового финансирования был аналогичен механизму государственного социального заказа. В этой связи, на основе международного опыта внедрены следующие новые механизмы грантового финансирования. Во-первых, по новому формату государственные органы формируют гранты пулами по направлениям с указанием актуальной проблемы и ожидаемых результатов, а пути решения НПО представят сами в ходе участия в конкурсе. На 2023 год Министерством, на реализацию грантовых проектов в рамках новых подходов по направлениям развития гражданского общества, религиозной сферы, а также молодежной политики планируется выделить более 1,2 млрд тенге. Также по заказу Министерства с 2021 года реализуется 10 долгосрочных грантов, которые планируется продолжить и в 2023 году.

Спикер отметил в числе новшеств в грантовом финансировании НПО дифференцированную систему грантов. В зависимости от вида гранта определены различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе, отчетности. Также, в целях расширения отраслевого подхода грантовой политики центральным государственным органам была предоставлена компетенция по предоставлению грантов через оператора. Кроме того, внедрен механизм оценки эффективности грантов с участием представителей гражданского общества, который позволит повысить эффективность проектов и послужит основой для последующего формирования грантов.

Как сообщил М. Кожахмет, на сегодняшний день ведется работа по созданию сервисов управления грантами и премиями в рамках автоматизации процесса приема и обработки заявок по предоставлению грантов. Основной целью платформы является цифровизация и автоматизация процессов предоставления грантов, упрощение процедур рассмотрения заявок, а также предупреждение возможности возникновения коррупционных рисков.



