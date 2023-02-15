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    Новые правила безопасности на городском рельсовом транспорте разработали в РК

    15 Февраля 2023, 11:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали правила безопасности на городском рельсовом транспорте. Соответствующий документ размещен на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Настоящие правила безопасности на городском рельсовом транспорте (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 30) статьи 25 Закона Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан» и определяют порядок обеспечения безопасности движения на городском рельсовом транспорте, а также классификацию нарушений в зависимости от их последствий», - сказано в документе.

    Правила распространяются на транспортные предприятия городского рельсового транспорта, осуществляющие деятельность в сфере городского рельсового транспорта, независимо от формы собственности.

    В документе сообщается, что транспортные предприятия ГРТ, осуществляющие деятельность в сфере ГРТ, независимо от формы собственности в пределах своей компетенции обеспечивают безопасность движения и соблюдение требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере ГРТ.

    Транспортные предприятия ГРТ обеспечивают безопасность движения путем осуществления комплекса организационных и технических мер, которые предусматривают:

    - обеспечение профессионального отбора кандидатов на должности, связанные с движением ГРТ;

    - укрепление трудовой дисциплины;

    - проведение периодического обязательного медицинского осмотра, а также предсменного (предрейсового) и послесменного (послерейсового) обязательного медицинского осмотра машинистов монорельсового транспорта, метрополитена, водителей трамвая службы движения и работников, непосредственно связанных с движением ГРТ, в соответствии со статьей 86 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области здравоохранения;

    - совершенствование системы профессиональной подготовки, обучения, повышения квалификации работников основных профессий работников ГРТ с учетом внедрения новой техники, технологий и инструментов менеджмента, а также отработку практических навыков действий в нестандартных ситуациях, влекущих риски нарушения безопасности движения на ГРТ и многое другое.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт
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