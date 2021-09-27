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    Новые понятия введут для казахстанских СМИ

    27 Сентября 2021, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев поделился планами по изменению законодательства в части работы СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с развитием новых технологий прорабатываем также и законодательное развитие СМИ. В частности, мы планируем изменения в закон, которые будем обсуждать с журналистским сообществом, которые, возможно, будут приняты в 2023 году», - сказал Кемелбек Ойшыбаев в рамках Astana Media Week.

    Он рассказал о том, что именно планируется внедрить на законодательной основе.

    «Будут введены новые понятия для СМИ, дадим определение новым медиа - это все новые платформы в интернете, развивающие информацию, туда относим и поисковые системы, ОТТ платформы и социальные сети. С установлением правил работы в Казахстане», - отметил спикер.

    «Будут законодательно внедрены процедуры медиа-измерений. Для нас важно, чтобы в Казахстане медиаизмерение было с использованием новых технологий и, главное, охватывало 100% населения, чтобы были понятны медиапредпочтения всех казахстанцев», - заключил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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