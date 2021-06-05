Новые поезда на Алаколь запустят с 18 июня

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В преддверии туристского сезона, в связи с закрытием аэропорта в селе Урджар на реконструкцию, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК был проработан вопрос увеличения количества вагонов, курсирующих до станции «Жаланашколь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр ВКО.

На сегодняшний день обеспечено увеличение железнодорожных сообщений по четырем направлениям: из городов Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск и Семей.

Из Алматы на регулярной основе в четные дни курсировало восемь прицепных вагонов на 352 места. С 18 июня планируется запустить новый поезд «Алматы – Достык» с 11 вагонами на 504 места. Он будет ездить три раза в неделю. Кроме того, с 18 июня частный переводчик запустит 12 вагонов на 560 мест по аналогичному направлению. Таким образом, из Алматы на восточное побережье озера Алаколь будут курсировать 31 вагон.

Из Нур-Султана функционирует один регулярный поезд «Нур-Султан – Достык» с 10 вагонами на 456 мест, отправление осуществляется два раза в неделю. Дополнительно с 1 июня начал движение летний поезд «Нур-Султан – Достык» с 10 вагонами на 456 мест. С 18 июня будет запущен еще один поезд частного перевозчика с четырьмя прицепными вагонами на 176 мест. Так, из столицы на восточное побережье озера Алаколь будут отправляться 24 вагона.

«В связи с высоким спросом среди туристов акимат ВКО внес предложение в министерство индустрии предложение о дополнительном увеличении количества прицепных вагонов до 16 единиц по направлению «Алматы – Достык», и на 50 процентов по новому поезду, который запускается с 18 июня из Алматы. Также предложено увеличить количество вагонов на 30 процентов или до 13 единиц по каждому поезду из Нур-Султана, за исключением частных перевозчиков», – отметили в управлении туризма и внешних связей ВКО.

Что касается внутриобластных железнодорожных и автобусных маршрутов, то их количество также увеличено. Регулярно из Семея и Усть-Каменогорска в летний период курсирует до побережья озера два поезда, субсидируемых из областного бюджета. Они состоят из восьми и семи вагонов на 416 и 364 мест соответственно. Ранее было по пять вагонов на 260 мест, то есть в этом году количество вагонов увеличено на 50 процентов. В связи с текущими ремонтными работами на железнодорожных путях запуск поездов планируется с 17 июня. Они будут отправляться в нечетные дни. Также с перевозчиком проработан вопрос дополнительного увеличения количества вагонов до 20 единиц на 1080 мест.

Вместе с тем, в два раза увеличено количество автобусов. Так, в летний период этого года ежедневно будут курсировать 16 автобусов на 768 мест, хотя ранее их было всего восемь на 384 места.