Новые подходы в развитии деятельности Общественных советов обсудили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 января, в Службе центральных коммуникаций состоялся брифинг с участием спикеров - вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан Болата Тлепова, председателя Общественного совета в сфере здравоохранения Надежды Петуховой по обсуждению основных новелл и нововведений Закона «Об общественных советах», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

Спикеры ознакомили с основными положениями закона, который представляет ряд изменений, направленных на совершенствование деятельности института общественных советов. «Для обеспечения автономности и независимости общественных советов предлагается избрание руководителя Рабочей группы по формированию Общественного совета из числа представителей гражданского общества», - подчеркнул Болат Тлепов.

Вместе с тем, вице-министр информации и общественного развития рассказал, что общественные советы самостоятельно будут формировать Резервный список из числа кандидатов и смогут проводить дополнительные конкурсы на избрание новых членов вместо выбывших.

Данные нормы позволят повысить эффективность деятельности общественных советов, так как вопросы своевременного формирования составов советов является одним из проблемных вопросов, требующих своевременного решения.

Законом также предложен единый подход по установлению количественного состава на местном уровне и количественные параметры составов общественных советов на республиканском уровне.

Наряду с этим предлагается нормативно закрепить порядок организации и проведения форм общественного контроля, таких, как общественное слушание, общественная экспертиза, общественный мониторинг, отчет руководителей государственных органов о результатах работы.

Общественным советам предоставляется возможность привлекать независимых экспертов для проведения различных форм общественного контроля.

Во время брифинга, Болат Тлепов отметил: «Министерство информации и общественного развития определено в качестве уполномоченного органа по вопросам деятельности общественных советов, в компетенцию которого входит осуществление координации и методического обеспечения деятельности общественных советов.

Планируется подготовка и внесение Главе государства ежегодного Национального доклада об общественных советах».

Законом также предложено введение модели финансирования отдельных аспектов деятельности общественного совета, при этом члены общественных советов будут осуществлять свою деятельность на общественных началах, а организационное обеспечение деятельности советов будет осуществляться за счет соответствующего бюджета (республиканского и местного).

В рамках исполнения поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана, внесены соответствующие поправки по созданию общественных советов в субъектах квазигосударственного сектора, установлены их полномочия, права и обязанности, определен количественный состав.

Одним из нововведений закона является наделение членов общественных советов правом участия в работе закупочных комиссий государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора.

Напомним, общественные советы, как форма диалога между государством и гражданским обществом, созданы в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов».