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    Новые подходы в формировании антикоррупционной культуры обсудили в Алматы

    22 Мая 2021, 14:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Доме дружбы Алматы состоялся круглый стол с участием представителей неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во встрече участвовали депутаты Алматинского городского маслихата, представители департамента Агентства по противодействию коррупции города Алматы и проектного офиса «Almaty - Adaldyq alany» а также НПО в сфере противодействия коррупции.

    «На сегодняшний момент коррупция является очень злободневной темой. И мы очень часто об этом говорим. Поэтому, как и проектные офисы, неправительственные организации в прямую заинтересованы в том, чтобы снижался уровень коррупционных правонарушений. Сегодня мы провели встречу с основными игроками из числа НПО в сфере по противодействию коррупции. В открытом, доступном формате обсудили те актуальные задачи, которые сегодня стоят на антикоррупционной повестке. Это формирование антикоррупционной культуры у населения, это противодействие к коррупционным правонарушениям, и создание конкретных проектов, мероприятии которые будут реализованы в прямом взаимодействии с нашим проектным офисом Министерства информации и общественного развития РК», - рассказал внештатный советник главы МИОР, руководитель проектного офиса «Adaldyq alany» Тимур Джумурбаев.

    В ходе круглого стола эксперты предложили усилить совместные усилия по правовому просвещению НПО. Отметили, что должна быть специальная образовательная площадка с привлечением экспертов и тренеров. Это должен быть пул тренеров.

    «Эксперты отметили, что нужно усилить информационное продвижение проектов НПО в этой сфере. Остановились на проекте Закона «Об общественном контроле». Законопроект позволяет расширить участие НПО в общественном мониторинге. Мы стараемся очень тесно и больше взаимодействовать с гражданским сектором. но в условиях пандемии не всегда получается охватить полностью НПО в том объеме, в котором нам бы хотелось. Последовательно мы будем идти к тому, чтобы взаимодействие в простом открытом доступе с гражданским сектором только увеличивалась», - подытожил Тимур Джумурбаев.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Коррупция Общество
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