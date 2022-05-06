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    Новые подходы субсидирования обсудил Алихан Смаилов с аграриями СКО

    6 Мая 2022, 14:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пятницу Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область. В регионе глава Правительства посетит промышленные и сельскохозяйственные предприятия, ознакомится с ходом строительства социальных и производственных объектов, а также проведет совещание по вопросам комплексного развития области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Одним из первых пунктов рабочей поездки стало посещение ТОО «Петерфельд Агро» в Кызылжарском районе, где Алихан Смаилов ознакомился с ходом весенне-полевых работ.

    Предприятие, образованное в 2008 году, занимается растениеводством (посевная площадь 4 682 га) и молочно-мясным животноводством (порядка 5 тыс. голов КРС). В прошлом году компания в рамках государственной поддержки получила 376,7 млн тенге.

    Премьер-Министр отметил, что Северный Казахстан – один из главных зерносеющих регионов страны, являющийся еще и лидером диверсификации. Посевные площади масличных культур здесь достигли почти 1 млн га – это самый высокий показатель по стране.

    «У региона есть все возможности и потенциал стать крупнейшим производителем и поставщиком конкурентоспособной продукции. Важная задача – обеспечивать неуклонное повышение производительности труда, внедрять новые технологии. Все эти меры должны привести к реальному росту доходов населения», – подчеркнул глава Правительства.

    Алихан Смаилов также посетил новую молочную ферму предприятия, которая является одной 22 современных ферм, запущенных в СКО.

    За пять лет рост производства молока в организованных хозяйствах области составил 30 %, доля переработки молока выросла с 40 % до 55 %. До конца года ожидается открытие еще восьми молочных комплексов.

    «Ежегодно в стране планируется строить не менее 35 молочно-товарных ферм, из них 10-15 – промышленного типа. Реализация подобных проектов позволит увеличить объемы производства, повысить загрузку молокоперерабатывающих предприятий, снизить импортозависимость, создать новые рабочие места. Работу в данном направлении необходимо продолжить», – отметил Премьер-Министр РК.

    На предприятии Алихан Смаилов также провел встречу с руководителями местных крестьянских хозяйств, в ходе которой поднимались вопросы налогообложения, субсидирования, подготовки кадров, поставки удобрений и закупочных цен на выпускаемую сельхозпродукцию для внутреннего рынка.

    «Что касается субсидирования, то здесь первоочередная задача – повысить производительность, чтобы каждый тенге, выделенный из республиканского бюджета, был направлен на стимулирование производительности. При этом мы даем право местным исполнительным органам давать иные виды субсидий в зависимости от специфики региона и ситуации. В любом случае, новые подходы субсидирования будут приняты вместе с вами – сельхозтоваропроизводителями», - отметил А. Смаилов.

    Премьер-Министр ответил на поднимаемые аграриями вопросы, поручив соответствующим госорганам держать их на контроле.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство Регионы
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