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    Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК

    23 Декабря 2022, 08:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планы по развитию моногородов рассмотрены на заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в настоящее время в республике насчитывается 27 моногородов, в которых проживает 1,4 млн человек и действует 32 градообразующих предприятия. С 2015 по 2021 год объем промышленного производства в данных населенных пунктах вырос с 6,3 до 11,2 трлн тенге, что составляет 29 % от общего показателя по стране.

    На сегодняшний день сформирован пул из 86 «якорных» проектов на 2,1 трлн тенге с созданием более 18 тысяч рабочих мест в моногородах, в том числе в горно-металлургической и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и т.д.

    В целом для их дальнейшего развития предлагается увеличить ежегодный лимит средств, выделяемых из бюджета на проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, разработать мастер-планы по решению социально значимых проблем населенных пунктов, а также активизировать работу по реализации новых инвестиционных проектов.

    Данные подходы были поддержаны. При этом Алихан Смаилов отметил необходимость усилить межведомственную координацию при выполнении утвержденных Главой государства программ развития, а также актуализировать перечень наиболее перспективных «якорных» проектов для диверсификации региональной экономики и обеспечения занятости граждан.

    На заседании также рассмотрены актуальные вопросы в сферах железнодорожного машиностроения и агропромышленного комплекса.


    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Премьер-министр РК Алихан Смаилов Моногорода
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