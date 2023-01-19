Новые подходы по борьбе с интернет-казино разработают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 2021 года приостановлена деятельность более 350 незаконных игорных заведений. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заинтересованными государственными органами проводится комплексная работа по пресечению деятельности незаконных игорных заведений. Агентство финансового мониторинга приостановило деятельность более 350 незаконных игорных заведений с 2021 года. Поскольку в соответствии с законом в стране запрещена деятельность интернет-казино, заинтересованные государственные органы проводят постоянный мониторинг интернет-пространства с помощью информационной системы «Кибернадзор». В 2022 году в результате мониторинга было зафиксировано 6 369 фактов нарушений законодательства в сфере игорного бизнеса», - отметил в ответе глава Правительства.

Отмечено, что Министерством информации и общественного развития по выявленным фактам направлено в администрацию 744 интернет-ресурсов 153 предупреждающих письма и вынесено 156 предписаний в отношении 5 625 ссылок.

«В настоящее время Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с министерствами культуры и спорта, финансов и другими заинтересованными государственными органами изучает работу интернет-казино. В результате изучения будут предложены новые подходы к противодействию интернет-казино», - сообщил Алихан Смаилов.



