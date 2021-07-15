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    Новые ограничения ввели в Алматинской области: как пройдет Курбан Айт

    15 Июля 2021, 10:47

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В документе говорится, что карантин ужесточается в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции на территории РК, в том числе Алматинской области, а также с целью недопущения дальнейшего распространения СOVID-19 среди населения Алматинской области в период празднования Курбан айт с 19 по 23 июля 2021 года.

    Таким образом, с 16 июля вводятся следующие ограничительные меры:

    - запрещается проведения мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и мечетях;

    - запрещается реализация скота с автомашин и в частных домовладениях;

    - организация забоя и реализации скота только в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветеринарной службы (убойные пункты, площадки в районах, согласно перечня, утвержденного ветеринарной службой);

    - убой скота производить только при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме, только на заказ и доставку, без посетителей;

    - усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор в убойных пунктах на территории всей области;

    - проведение жертвоприношения (Курбандык) в онлайн режиме с подачей заявок на сайт Qurban2021.kz;

    - организовать работу Call-центра для разъяснения населению вопросов организации празднования «Курбан айт»;

    - соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо жертвенных животных) нуждающимся лицам, с обеспечением необходимого количества холодильного оборудования, рефрижераторов и средств индивидуальной защиты;

    - мониторинг за соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима работы, требований противоэпидемического режима мобильными группами при акиматах.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Религия Здравоохранение
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