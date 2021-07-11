Новые ограничения будут действовать в Карагандинской области с 13 июля

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области об ограничительных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ekaraganda.kz.

Вынесено новое постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 10 июня №23 в основе данного постановления взяты все раннее действующие постановления, при этом вынесены следующие изменения и дополнения, а именно:

Полностью приостанавливается деятельность, в том числе при использовании проекта «Ashyq»:

- Аквапарки, в том числе расположенные в них бассейны;

- Пляжи, в том числе несанкционированные;

- Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии;

- Аттракционы, в том числе на открытом воздухе;

- Межобластные и городские нерегулярные «туристические» перевозки;

- Прогулочные судоходные средства (теплоходы, катера, лодки, катамараны, водные мотоциклы и т.д.), за исключением индивидуального использования личного судоходного средства.

Приостанавливается функционирование в будние, выходные и праздничные дни бассейнов, за исключением тех объектов, на которых используется проект «Ashyq», которым разрешается работать только в будние дни и запрещается функционировать в выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни.

Помимо ранее действовавшего запрета деятельности в субботние и воскресные дни, внесено ограничение работы в будние дни:

- Саун, СПА-центров, спорткомплексов, спортивно- оздоровительных центров, фитнес-клубов, фитнес-центров, включая йога-центры без использования приложения «Ashyq» до 20:00 часов с соблюдением требований на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

- ТРЦ, торговые дома, торговые сети по реализации не продовольственных товаров, оптово-распределительные центры (независимо от размещения на данных объектах пунктов вакцинации), непродуктивные магазины (отдельно стоящие) площадью до 2000 кв метров, крытые рынки (продуктовые, непродуктовые) за исключением расположенных внутри аптек, супермаркетов, до 17:00 часов;

При этом даже при использовании приложения «Ashyq» на вышеуказанных объектах, приостанавливается деятельность в выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни.

Кроме того, запрещается проведения коллективных мероприятий на религиозных объектах (мечети, церкви, соборы, синагоги, дома молитв, и др), в том числе на открытом воздухе (жұма намаз, айт намаз, литургии, месса, седмица и др. ).

На объектах общественного питания (в помещении), в то числе кафе, ресторанов, баров, столовых и банкетных залах, где используется проект «Ashyq», интервал работы сокращен с 2:00 часов ночи до 22:00 часов вечера, на летних площадках - до 24:00 (ранее также было до 2:00 часов).

Кроме того, помимо ранее действующего запрета на проведение зрелищных, массовых, торжественных, семейных, памятных мероприятий, в том числе конференции, форумов, семинаров, круглых столов и т.д. введен так же запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 13 июля 2021 года.

Напомним, Карагандинская область находится в «красной» зоне по распространению коронавируса.