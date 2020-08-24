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    Новые очаги коронавируса возникли в Европе

    24 Августа 2020, 13:26

    ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - В Италии за сутки выявлено более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с момента снятия карантинных мер - в последний раз сопоставимые цифры в Италии регистрировались в мае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    По мнению экспертов, виной всему пора отпусков, в летние месяцы отдыхающие уделяют меньше внимания мерам профилактики: на пляжах большинство людей не соблюдают масочный режим, аналогичная ситуация наблюдается в кафе и ресторанах. На этом фоне власти Италии констатируют значительное снижение среднего возраста заразившихся - с 60 до 30 лет.

    Не лучше обстоят дела в Великобритании: более 1200 заразившихся за сутки. В ряде пригородов Манчестера введен особый санитарный режим - там был выявлен новый очаг COVID-19. Местным жителям временно запрещено участвовать в каких-либо мероприятиях численностью более 20 человек, также рекомендуется избегать общественного транспорта.

    В Германии массовые мероприятия пока разрешены при условии строго соблюдения профилактических мер. Однако под вопросом оказались осенние фестивали, поскольку в ФРГ, как и везде в Европе статистика по COVID-19 упрямо растет вверх.

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    Евросоюз
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