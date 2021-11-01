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    Новые образовательные программы в сфере спорта появились в Казахстане

    1 Ноября 2021, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов перечислил новые образовательные специальности в сфере спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Реестр образовательных программ включены новые образовательные программы: «Физическая культура и спортивный менеджмент» (Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза), «Менеджмент спорта» (Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахская академия труда и социальных отношений), «Спортивная психология» (Казахский национальный университет им. аль-Фараби), «Спортивный и оздоровительный фитнес» (Казахский национальный университет им. аль-Фараби), «Спортивное право» (Казахский национальный университет им. аль-Фараби), «Спортивная медицина» (Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Медицинский университет «Астана»), «Спортивная журналистика» (Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева), «Оздоровительная физическая культура», «Спорт и антидопинговое обеспечение», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Также, по его словам, в целях формирования компетенции по адаптивной физической культуре и спорту у студентов в образовательную программу «Физическая культура и спорт» внесены дисциплины: «Адаптивная физическая культура и спорт», «Спортивная медицина и антидопинговый контроль в спорте», «Лечебная физическая культура и массаж».

    «С 2019 − 2020 учебного года на базе Казахской академии спорта и туризма реализуется новая образовательная программа «Адаптивная физическая культура и спорт». По инициативе Министерства культуры и спорта на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева планируется открытие Института физической культуры и спорта», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы Спорт
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