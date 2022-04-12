Новые образовательные программы разрабатывают преподаватели вуза СКО и университета Аризоны

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил строящийся учебно-лабораторный корпус местного университета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Завершить строительство нового корпуса вуза рассчитывают в этом году. По словам ректора Ерлана Шуланова, в корпусе разместятся около 70 лабораторий. В том числе 20 – инженерных, 20 – естественно-научных и агротехнологических, 10 – медицинского направления.

«Студенческая наука – важный пласт, стартовая деятельность студентов, когда она обретают первые навыки научной деятельности и потом из них вырастают большие ученые. Наша цель - повысить качество образовательного процесса, образовательных программ, чтобы нашим талантливым выпускникам школ не нужно было уезжать из региона и они могли получать качественное образование здесь. Для этого мы работаем над проектом по созданию программы двойного диплома с университетом Аризоны. Учитывая приоритеты региона, основное внимание будет уделено программам по агротехническому и инженерному направлениям. Сейчас наши преподаватели и их коллеги из Аризоны разрабатывают две первые программы по агрономии и по прикладной биотехнологии по переработке продуктов», - сообщил Е. Шуланов.

Он добавил, что большой акцент будет сделан на повышение потенциала североказахстанских преподавателей. Они составят ядро преподавателей вуза.

«Мы ожидаем, что 200 наших преподавателей в рамках партнерства с университетом Аризоны пройдут обучение языкам, подтянут знания, чтобы преподавать на английском языке, писать научные статьи. Пройдут обучение по современным цифровым образовательным технологиям. 50 преподавателей получат возможность поехать на стажировку в университет Аризоны и в рамках этой стажировки наладят научные связи, чтобы запустить около 10 научных проектов. Предстоит поработать над привлечением лучших преподавателей из нашей страны. Рассчитываем, что бренд вуза нам поможет привлечь 50 выпускников программы «Болашак» и докторантов Назарбаев университета», - заявил Е. Шуланов.

Кумар Аксакалов подчеркнул, что новый корпус университета - важный объект для области.

«Образование – это локомотив, который дает развитие всем отраслям экономики. Мы целенаправленно идем к тому, чтобы создать лучшие условия здесь. Поэтому строится корпус, приобретается оборудование, привлекается университет Аризоны. Все в комплексе должно дать результат, когда сюда будут приезжать лучшие дети. Мы планируем привлечь и соседние регионы РФ. Обучаясь у нас, можно получить два диплома: наш и Аризоны. Это будет удобнее и дешевле. Мы должны стремиться к тому, чтобы наш уровень образования соответствовал международным стандартам», - сказал К. Аксакалов.

Он добавил, что обсуждается вопрос о выделении одной тысячи грантов.