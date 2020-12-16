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      Жамбылская область

    Новые объекты спорта открылись в Таразе

    16 Декабря 2020, 23:40

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Два физкультурно-оздоровительных комплекса открылись в Таразе в День Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, один из спорткомплексов расположен в микрорайоне Карасу. Здесь будут тренироваться воспитанники областной специализированной детско-юношеской спортивной школы №3. Второй комплекс, в массиве Дальняя Карасу, будет передан на баланс профессионального спортивного клуба единоборств «Жекпе-жек».

    Комплексы включают в себя универсальный игровой зал для занятий футболом, волейболом, баскетболом, отдельный зал для борьбы, также тренажерный зал.

    Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил жителей с двойным праздником - Днем Независимости и открытием объектов спорта.

    «Жамбылская область воспитала немало именитых спортсменов, таких как Жаксылык Ушкемпиров, Ермахан Ибраимов, Бахтияр Артаев. Наши спортсмены прославляют Казахстан на весь мир. Желаю, чтобы в этих стенах выросла новая плеяда олимпийских чемпионов. С первых дней независимости Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев уделяет огромное внимание поддержке молодежи. За эти годы было сделано немало. И сейчас мы делаем все возможное, чтобы привить молодому поколению любовь к спорту. Такие физкультурно-оздоровительные комплексы открываются и в районах», - сказал Бердибек Сапарбаев.

    Жителей микрорайона Карасу он обрадовал хорошей новостью. В следующем году перед новым комплексом появится уютная зона отдыха.

    С искренними пожеланиями по случаю праздника выступили также заслуженный тренер РК Жумахан Нугманов, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Елдос Сметов.

    Глава региона осмотрел комплексы, поговорил с юными спортсменами, пожелал им удачи и подарил мячи.

    Управлению физической культуры и спорта он поручил проконтролировать, чтобы новые объекты были открыты с утра до вечера, в выходные дни, и следить за их надлежащим состоянием.

    Тренер по дзюдо Оразалы Ермекбаев рассказывает, что на тренировки ходят уже 70-80 детей.

    «Ребята в восторге от нового зала. Здесь тепло, светло и комфортно. Комплекс стал отличным подарком для спортсменов и большим подспорьем для развития спорта», - сказал он.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Спорт День Независимости Общество
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