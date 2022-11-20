Новые объекты и предвыборная кампания – обзор событий в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в Казахстане была насыщенной на самые разные события. Подробнее – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Страна активно готовилась к внеочередным выборам Президента РК. Центральная избирательная комиссия разъясняла нюансы проведения и голосования, вплоть до ответа на вопрос, можно ли приехать на избирательный участок с домашними животными. Аккредитацию получил 641 иностранный наблюдатель. Более 12 тысяч казахстанцев смогут проголосовать на 68 избирательных участках в 53 странах мира. Всего в списки избирателей включили более 11 млн человек.

Комитет национальной безопасности сообщил о пресечении деятельности преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков в день выборов 20 ноября. Планировались нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей.

Минюст анонсировал разработку 34 законопроектов в 2023 году по вопросам госзакупок, недропользования, государственно-частного партнерства, миграции, налогообложения, совершенствования административной юстиции, уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательств. Проект плана сформирован на основе задач, определенных Президентом и стратегическими документами государства.

Одной из важных тем прошлой недели было сдерживание цен, в том числе на продукты питания. Министр экономики Алибек Куантыров и Премьер-министр РК Алихан Смаилов придерживаются мнения, что акиматами регионов принимаются недостаточные меры.

Минувшая неделя в регионах Казахстана отметилась открытием новых социальных объектов и производств в нескольких областях. Во время рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству завода по производству автомобилей трех китайских брендов. Площадь производственных помещений составит более 100 тысяч квадратных метров. Для каждого из трех автобрендов планируют построить отдельный цех сварки и сборки. После ввода в эксплуатацию производственные мощности нового завода составят более 90 тысяч автомобилей в год. Общий объем инвестиций составит более 100 млрд тенге.

Регионы сообщают о планах по строительству школ. По проекту «Комфортная школа» в Казахстане создадут 800 тысяч ученических мест.

В селе Аралағаш Северо-Казахстанской области открыли бройлерную птицефабрику мощностью пять тысяч тонн мяса в год. Обещают запустить еще одну, и тогда регион полностью обеспечит себя мясом птицы и выйдет с ним на экспорт.

В Алматы появится сад деревьев в форме международного кода ALA. Общественные деятели совместно с акиматом Алматы завершат высадку зеленой достопримечательности и буквы ALA будут видны из космоса и претендуют на мировой рекорд Гиннесса.

В сфере здравоохранения одной из важнейших новостей стала информация о том, что в Казахстане планируют делать операции на позвоночнике детям, которые еще не родились. Идут переговоры с американским нейрохирургом. Между тем, павлодарские врачи провели одновременно две сложные операции на сердце и желудке. При подготовке к операции у пациента выявили патологию аортального клапана и злокачественное образование желудка. Пациенту сразу полностью удалили опухоль желудка и провели кардиохирургическое лечение – шунтирование и коррекцию клапанной патологии.

Состоялось на прошлой неделе награждение лучших педагогов страны. Они получили по три миллиона тенге.

Не обошлось без происшествий. 16-го ноября в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошел сильный пожар. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек. Один из них Аскар Забикулин получил сильные ожоги. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

В стране планируют ужесточить наказание за интернет-мошенничества. И ответственность операторов связи за звонки от мошенников. С начала года по Казахстану зарегистрировано 17,5 тысяч таких преступлений, ущерб достиг 15 млрд тенге.

На прошлой неделе из нескольких регионов приходили сообщения о спасении от гибели животных и птиц. Особенно сложно сейчас приходится лебедям, которые попадают в ледяной плен на водоемах. В Северо-Казахстанской области в такой ситуации оказались даже косули. Братьям нашим меньшим помогают спасатели.

А в Байконуре на прошлой неделе увидели четыре солнца. Достаточно редкое оптическое явление называется гало. Возникает при взаимодействии света Солнца с кристаллами льда, взвешенными в атмосфере.



