Новые назначения в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области акимом Таласского района назначен Казанбасов Бакыт Алпысбаевич, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима главы региона, сегодня на внеочередной сессии депутатов районного маслихата аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов представил общественности нового руководителя Таласского района и пожелал ему успехов в работе.

При этом глава региона отметил в качестве первоочередных задач повышение производительности в экономической сфере и обеспечение общественного порядка во вверенном ему регионе. Глава региона выразил уверенность, что новый аким Таласского района сможет выполнить эти задачи.





До этого Бакыт Казанбасов работал в должности акима Жамбылского района.

58-летний Бакыт Казанбасов имеет два высших образования – в 1996 году окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «инженер-технолог», в 2005 году - Таразский государственный университет имени Мухаммеда-Хайдара Дулати по специальности «финансист».

Трудовую деятельность начал в 1981 году слесарем хлебокомбината №2 города Тараза. В 1983 - 2001 годы трудился на разных должностях этого предприятия, последняя должность на хлебокомбинате №2 - заведующий подхозом.

В 2001 - 2003 годы работал директором АО «Ақ бидай», в 2003 - 2008 годы - заведующий подхозом ТОО «Зар-Замин».

С 2008 по 2011 годы был акимом Асинского сельского округа Жамбылского района. В 2011 - 2013 годы - начальник отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района. С 2013 года работал заместителем акима Жамбылского района.

С августа 2017 года - аким Жамбылского района.

Также акимом Жамбылского района назначен Арубаев Сакен Каланович.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов представил активу Жамбылского района нового акима и пожелал успехов в работе.

Глава региона обратил внимание на то, что Жамбылский район близко соседствует с областным центром и отметил, что новому руководителю необходимо максимально сосредоточиться на повышении экономики района, развитии предпринимательства и сельского хозяйства и провести системную работу по решению социальных проблем.

43-летний С. Арубаев уроженец села Малые Камкалы Мойынкумского района Жамбылской области. Имеет два высших образования – в 1998 году окончил Таразский государственный университет имени Мухаммеда-Хайдара Дулати по специальности «землеустройство» и в 2006 году тот же вуз по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1998 году инженером землеустройства в Жамбылском областном научно-производственном центре землеустройства, города Тараза. С 1999 по 2003 годы работал главным специалистом Жамбылской областной земельной инспекции в Таразе. С 2003 по 2004 годы - главный специалист отдела агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды аппарата акима Жамбылской области.

С 2004 по 2007 годы работал помощником акима области в аппарате акима Жамбылской области.

С 2007 по 2008 годы - заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области. С 2008 по 2009 годы возглавлял управление земельных отношений акимата Жамбылской области. С 2009 по 2011 годы работал в должности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

С 2011 по 2013 годы - аким Мойынкумского района Жамбылской области.

С 2013 года - заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области.