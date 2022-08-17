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    Новые назначения в акимате Абайской области

    17 Августа 2022 11:45

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Руководителем управления экономики и бюджетного планирования Абайской области назначена Роза Құдайбергенқызы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе главы региона сообщили, что по результатам конкурсных процедур руководителем управления экономики и бюджетного планирования Абайской области назначена Роза Құдайбергенқызы.

    Роза Құдайбергенқызы родилась в 1967 году в селе Знаменка Аягузского района. Окончила Казахскую государственную академию управления, Казахский гуманитарно-юридический университет.

    Трудовую деятельность начала с должности ревизора-инспектора по штату Таскескенского райфинотдела Семипалатинской области. С 1988 по 1996 годы работала начальником инспекции по бюджету, заместителем заведующего Таскескенского райфинотдела Семипалатинской области. С 1996 года по 2005 годы – заместитель заведующего Семипалатинского городского финансового отдела, начальник отдела прогнозирования налогов и доходов, начальник бюджетного отдела. В 2005 году назначена начальником отдела финансов города Семея. С 2009 года по настоящее время руководила отделами экономики и бюджетного планирования, финансов города Семея. До этого назначения работала руководителем отдела экономики и финансов города Семея. Удостоена нагрудными знаками в честь «20-летия Независимости Республики Казахстан и 90-летию финансовой системы Республики Казахстан», «Үздік мемлекеттік қызметші», «Қалаға сіңірген еңбегі үшін».

    Фото: semeynews.kz
    #Назначения #Абайская область
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