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    Новые направления туризма развиваются в Акмолинской области

    11 Июня 2021, 12:20

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область входит в число лидеров, которые могут предложить нашим гражданам отдых в комфортных условиях по вполне демократичным ценам. В период пандемии местными властями сделан особый акцент на развитие внутреннего туризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    По словам областного управления туризма, портрет современного туриста и его мотивации сегодня меняются. Набирают популярность новые туристические форматы и проводится тщательный анализ всех интересующих жителей направлений для дальнейшего его развития уже совместно с бизнесом.

    «Одним из последних проектов стало открытие туристского объекта «Лес и Звёзды», который заинтересует тех, кто хочет отдохнуть в объятиях природы». Так называемый глэмпинг активно развивается за рубежом и что самое главное не наносит вред окружающей среде. Через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства предприятию был предоставлен кредит и с учетом наличия собственных средств, все необходимые работы по открытию туристического объекта были проведены в очень короткие сроки и уже сегодня жители могут наслаждаться новым видом отдыха», - добавили в ведомстве.

    Несмотря на то, что популярные среди казахстанцев Бурабайский, Зерендинский, Сандыктауский район уже давно стали местом отдыха, «Лес и звезды», расположенный на родине известного Биржан сала, в непосредственной близости от озера Жукей, уверенно завоевывает свою клиентуру.

    Удобная инфраструктура, автотрасса между Нур-Султаном и Кокшетау стало одной из причин привлекательности для жителей столицы.

    «Я предпочитаю отдыхать «поблизости» и приезжая в Акмолинскую область никогда не разочаровываюсь, потому что здесь есть все для отдыха на любой вкус, но «Лес и звезды» это совершенно новое для меня направление. Потрясающая местность со всеми необходимыми условиями позволяет насладиться природой, как в одиночестве, так и всей семьей», - делится Асель Бекенова.

    Уже сегодня становится очевидным, насколько востребован внутренний туризм среди жителей. И, конечно, географическое положение и поддержка со стороны государства позволяют закрывать потребности человека в различных видах отдыха, удерживать туристский поток и привлекать новых отдыхающих в Акмолинскую область.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Туризм Регионы
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