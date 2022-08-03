Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Новые муралы появятся в Павлодаре

    3 Августа 2022 09:25

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре появятся новые муралы. Пока неизвестно, на фасады каких домов их нанесут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Разрисовывать здания областного центра новыми муралами начнут в мае-июне следующего года. Уже определены темы для такой монументальной живописи.

    «Выбрали восемь тем: «Детство», «Фауна Павлодарского Прииртышья», «Юбиляры – лица города», «Читающая нация – герои национальных сказок», «Футуристический Павлодар», «Мелодия души страны», «Павлодар – индустриальное сердце Казахстана», «С добротой в сердце», – сообщили в акимате Павлодара.

    На какие именно дома наносить муралы, согласуют с общественностью областного центра.

    Ранее об огромных граффити как одном из способов архитектурного обновления городов говорил аким области Абылкаир Скаков. По его словам, сотрудничество властей и художников – взаимовыгодное партнерство, которое нужно только поощрять.


    Фото : Константина Шелкова




    #Павлодарская область #Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благоустройство 100 дворов начали в Атырау
    Около 10 млн тенге потратят на устройство тротуаров в Петропавловске
    Концепцию первого в Павлодаре экопарка предложили разработать горожанам
    Пробивка трех крупных улиц продолжается в Алматы
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы