Новые мобильные приложения в рамках Smart Сity заработали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Молодые кызылординские новаторы изобрели новые мобильные приложения, передает МИА «Казинформ».

В своем Послании «Ростблагосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» от 5 октября2018 года Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев отметилнеобходимость уделять больше внимания развитию инновационного сектора.

С этой целью в Кызылорде врамках Smart Сity заработали новые мобильные приложения. Молодые специалисты ІТ-сферыпридумали программу Guide Way. Ее можно скачать через Рlay market. Мобильноеприложение призвано повысить качество жизни людей, а также эффективно расходоватьих время.

Автор проекта Юрий Кожушный говорит,что все началось с идеи формирования бесплатного справочника города Кызылорды. Мобильноеприложение находит название остановок в соответствии с маршрутом движенияобщественного транспорта. Наряду с этим, пользователи приложения могут найтилюбую улицу с помощью геокарты города.

Еще один проект, реализованныйна платформе Smart Сity, - «Умная» тележка-приложение». Его автор – молодойизобретатель Кымбат Турсынтай. Мобильное приложение весьма удобно для совершенияпокупок в супермаркетах, поскольку позволяет узнать цену продукта с помощьюштрих-кода.

«Мой проект нацелен на экономиювремени и повышение финансовой грамотности людей. Например, если Вы хотите совершитьпокупки только на 10 тысяч тенге, то при превышении этого лимита «умная»корзина предупредит Вас», - рассказала Кымбат Турсынтай.

Стоит отметить, что в Кызылординской области планируетсяреализовать 26 ІТ-проектов, направленных на повышение качества жизни населения.