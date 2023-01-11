Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Новые министры принесли присягу в Правительстве

    11 Января 2023, 09:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Впервые вошедшие в состав Правительства назначенные министры принесли присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Указами Главы государства назначены министром юстиции РК – Азамат Ескараев, министром индустрии и инфраструктурного развития РК – Марат Карабаев, министром экологии и природных ресурсов – Зульфия Сулейменова, министром просвещения РК – Гани Бейсембаев, министр культуры и спорта РК – Асхат Оралов.

    «Перед народом и Президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь», - говорится в тексте присяги.

    «Глава государства на прошлой неделе произвел ряд кадровых назначений. Указом Президента канцелярия Премьер-Министра реорганизована в Аппарат Правительства. В этой связи заместителем Премьер-Министра, руководителем Аппарата Правительства назначен Галымжан Койшыбаев», - сказал на заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три основных направления дебюрократизации коснутся госслужащих, граждан и бизнеса - Багдат Мусин
    Разница между зарплатой и пенсионными отчислениями требует анализа – Алихан Смаилов
    Реформировать систему страхования работников от несчастных случаев поручил Премьер РК
    Внедрить принцип «одного окна» для кандасов поручил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области
    Новости партнеров